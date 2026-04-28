Almenys quatre ferits en un tiroteig al centre d'Atenes

MADRID 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han resultat ferides aquest dimarts en un tiroteig que ha tingut lloc en una oficina de la Seguretat Social i en una seu judicial al centre d'Atenes, un atac perpetrat per un home que ha fugit i està en crida i cerca.
Les autoritats gregues han informat que s'ha posat en marxa una operació policial per localitzar el suposat autor del tiroteig, que tindria 89 anys i ha abandonat la zona on ha obert foc.
Almenys un treballador de l'oficina ha resultat ferit, mentre que tres persones més han rebut un impacte de bala davant el Tribunal d'Apel·lacions situat al carrer Kyrillou Lokareos, al barri d'Ambelokipi, segons informacions recollides pel diari 'Kathimerini'.
L'incident ha provocat que els dos edificis hagin estat evacuats i acordonats. A més, les forces de seguretat han establert un gran desplegament policial al centre de la ciutat a mesura que duen a terme les operacions de recerca.