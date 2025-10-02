Almenys quatre ferits en un atac prop d'una sinagoga als afores de Manchester

MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han resultat ferides en un atropellament i un apunyalament als voltants d'una sinagoga de la localitat anglesa de Crumpsall, als afores de Manchester, segons la policia, que ha confirmat que els agents han disparat contra un presumpte atacant.
Els fets han tingut lloc poc després de les 9.30 (hora local). Els serveis d'emergència han atès a la zona quatre persones, de les quals almenys una presenta ferides per arma blanca.
L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha assegurat a la BBC que l'atac s'ha contingut i que "el perill imminent sembla haver passat", tot i que de la mateixa manera que la policia ha recomanat als ciutadans que evitin la zona. Burnham també ha apuntat que el presumpte agressor estaria mort, una informació que, no obstant això, encara no està confirmada de manera oficial.
El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, s'ha mostrat "consternat" per l'atac i ha incidit que el fet que hagi coincidit amb la festivitat del Yom Kippur, el dia més sagrat dels jueus, ho fa "encara més horrible".