Almenys quatre ferits en atac amb ganivet a Tel Aviv

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys quatre persones han resultat ferides de diversa gravetat després de ser apunyalades aquest dimarts en el centre de la ciutat israeliana de Tel Aviv, segons ha informat el servei d'ambulàncies d'Israel, l'estrella de David Vermella (Magem David Adom).

Les víctimes són dos homes de 24 i 28 anys en estat moderat, i altres dos de 24 i 59 anys que presenten ferides lleus. Els quatre han estat atesos en el lloc per personal sanitari i més tard enviats a l'hospital Ichilov de Tel Aviv.

La Policia d'Israel ha confirmat els fets i ha informat que el presumpte atacant ha estat abatut a trets. A més, han desplegat agents a la zona per garantir la seguretat davant del que han catalogat com un atac terrorista.

El presumpte atacant, de 29 anys i nacionalitat marroquina, va entrar a Israel amb un visat de turista. La Intel·ligència israeliana, el Shin Bet, li va interrogar en la duana i va determinar que no hi havia motius per impedir la seva entrada per raons de seguretat. Identificat com Abdelaziz Kaddi, comptava amb un permís de residència nord-americana.

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i Jihad Islàmica han celebrat l'"heroica operació duta a terme per un jove marroquí en el cor de Tel Aviv". Aquesta última milícia ha considerat que es tracta d'una "afirmació de la solidaritat dels pobles àrab i musulmà entorn de la qüestió de Palestina, i que no permetran que els crims d'ocupació quedin impunes".