Almenys onze persones moren després del xoc d'un autobús amb un altre vehicle a Pakistan

MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -
Almenys onze persones han perdut la vida aquest diumenge prop de la ciutat de Khairpur, a la província pakistanesa de Sindh, després que un autobús xoqués contra el remolc d'un altre vehicle que transportava bigues de formigó.
En l'accident han mort nou dels passatgers, a més del conductor i el revisor i una altra desena de persones han resultat ferides, per la qual cosa han hagut de rebre assistència mèdica.
L'autobús va sortir de la ciutat costanera de Karachi i es dirigia cap a la província de Panjab. La Policia de Sindh ha coordinat als serveis d'emergència locals perquè assistissin a les persones afectats per l'accident i realitzar les operacions de rescat necessàries.
Igualment, les autoritats locals han buidat el tràfic de la carretera on ha tingut lloc el sinistre perquè els ferits i els cossos sense vida poguessin ser traslladats als centres hospitalaris.
Aquest mateix cap de setmana, altres autobús s'han vist involucrat en un accident múltiple que va deixar almenys 14 víctimes mortals, després que el vehicle --que circulava contra direcció-- es precipités per un pont.