Almenys onze morts i 22 ferits en un accident d'autobús al sud de l'Equador

MADRID, 16 abr. (EUROPA PRESS) -
Un accident d'autobús ocorregut aquest dimecres al municipi de Cuenca, pertanyent a la província d'Azuay, al centre-sud de l'Equador, s'ha saldat amb, almenys, onze persones mortes i altres 22 ferides, segons el balanç preliminar de les autoritats.
El sinistre ha consistit en la "pèrdua de pista i volcament" del vehicle que, posteriorment, ha cremat quedant "pràcticament consumit" per les flames, segons ha informat el cap de Bombers de Cuenca, Sixto Heras.
Fins al lloc dels fets, situat en el sector del pont El Chorro i on s'ha constituït un punt de triatge per a l'avaluació i trasllat dels ferits, s'han desplaçat set ambulàncies.