Almenys onze ferits per atacs amb míssils iranians contra Israel llançats després de l'ofensiva dels EUA

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han denunciat el llançament per part de l'Iran de prop d'una trentena de míssils cap a sòl israelià, com a part d'una nova onada d'atacs que han fet sonar les alarmes antiaèries en diferents punts del país i que s'han saldat amb més d'una desena de ferits, amb prou feines unes hores després que l'exèrcit nord-americà ataqués les instal·lacions nuclears iranianes d'Esfahan, Natanz i Fordo.

"Fa poc temps, van sonar sirenes a diverses àrees d'Israel després de la identificació del llançament de míssils des de l'Iran cap a l'Estat d'Israel. Se sol·licita al públic que segueixi les instruccions del Comandament del Front Intern", han anunciat les FDI en una publicació a X, en la qual han anat actualitzant el nombre d'amenaces interceptades al llarg de la matinada d'aquest diumenge.

En un altre missatge, les autoritats castrenses d'Israel han advertit que la seva defensa "no és hermètica", per la qual cosa han insistit en la importància de "continuar seguint les instruccions". No obstant això, han assegurat que "la força aèria israeliana està operant per interceptar i atacar, quan sigui necessari, per eliminar l'amenaça".

Per la seva banda, el servei nacional d'ambulàncies d'Israel, Magen David Adom (MDA), ha reportat almenys onze ferits, majoritàriament d'escassa gravetat, "després de les recents sirenes".

"Els tècnics d'emergències mèdiques i paramèdics de la MDA brinden atenció mèdica i evacuen onze ferits a l'hospital, inclòs un en condició moderada i altres deu en condició lleu", ha explicat un portaveu del servei mèdic a través de la mateixa plataforma.

Així les coses, les FDI han restringit la mobilitat de la població civil, instant als ciutadans israelians a romandre a les zones protegides i romandre en elles "fins a un altre avís". "Només es permet sortir de l'espai protegit després d'una instrucció explícita", han afegit.

Aquests atacs arriben amb prou feines unes hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, confirmés l'atac a les instal·lacions nuclears d'Esfahan, Natanz i Fordo, sent aquesta última la localització en què s'ha fet l'atac més gran.

El mateix Trump ha aclarit més tard que l'objectiu de l'atac nord-americà era "la destrucció de la capacitat nuclear de l'Iran", país que ha descrit com "el número u dels estats promotors del terror al món", així com la interrupció de la seva "amenaça nuclear".

Tot això després que almenys tres alts càrrecs de la Guàrdia Revolucionària iraniana perdessin la vida també aquest dissabte durant nous bombardejos d'Israel sobre l'Iran en un període d'unes dotze hores.

Israel va començar a atacar objectius a l'Iran el 13 de juny, al·legant que el seu objectiu és impedir que l'Iran desenvolupi una arma nuclear, acusació que Teheran ha negat sistemàticament, afirmant que el seu programa nuclear només té finalitats civils.

El dissabte, el president Donald Trump va anunciar que l'aviació nord-americana havia atacat tres instal·lacions nuclears iranianes, inclòs el centre subterrani d'enriquiment d'urani de Fordo, fortament fortificat.