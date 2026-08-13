Almenys onze ferits, dos d'ells greus, després de decarrilar un tren en el sud de Regne Unit

MARCIN NOWAK / PRENSA ZUMA
MADRID 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys onze persones han resultat ferides, dues d'elles de gravetat, a causa del descarrilament d'un tren amb uns 150 passatgers a bord prop d'un municipi d'East Sussex, al sud del Regne Unit.
La Policia de Transport britànica (BTP, per les seves sigles en anglès) ha confirmat que 2 persones han patit ferides greus mentre que les altres 9 presenten un quadre lleu de lesions. "Els pacients van ser avaluats i atesos en el lloc de l'accident, i alguns van ser traslladats a hospitals locals", ha precisat.
L'organisme va declarar un incident "greu" quan tres vagons d'un tren amb destinació a Eastbourne van descarrilar prop de Lewes, tots dos municipis situats en East Sussex.
El tren sinistrat, que havia partit de l'estació Victòria de Londres a la tarda d'aquest dijous, ha estat evacuat sense incidents, d'acord a la Policia.