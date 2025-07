Almenys onze ferits en un apunyalament múltiple a Michigan (EUA)

L'autor dels fets és un home de 42 anys que va actuar en solitari

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys onze persones han resultat ferides a conseqüència d'un atac múltiple amb arma blanca que ha tingut lloc aquest dissabte en una botiga Walmart a l'estat nord-americà de Michigan, segons han informat les autoritats mèdiques i policials locals.

"L'Oficina del xèrif del comtat de Grand Traverse investiga un apunyalament múltiple a un Walmart de Traverse City", ha notificat la policia de l'estat de Michigan en una publicació a X, en què ha assenyalat que el sospitós ja està sota custòdia policial, sense revelar-ne més detalls.

Per la seva banda, el servei de salut Munson Healthcare ha assenyalat que "està al corrent del tràgic incident que ha tingut lloc avui al Walmart de Traverse City" i ha confirmat que "onze ferits reben ajuda mèdica al Centre Mèdic Munson".

L'incident s'ha produït a les 16.43 (hora local) d'aquest dissabte, segons un informe de l'oficina del xèrif difós via Facebook que assenyala un home de 42 anys com a autor de l'agressió i afirma que "totes les víctimes estan sent ateses per les seves ferides al Centre Mèdic Munson, moltes en estat greu o crític".

"El 26 de juliol del 2025 a les 16.43, un home de 42 anys, actuant sol, va entrar a un Walmart al municipi de Garfield i va fer servir un ganivet plegable per apunyalar onze persones d'edats desconegudes. Un oficial del xèrif del comtat de Grand Traverse va arribar al lloc en pocs minuts i va detenir l'home. Ciutadans dins del Walmart també van ajudar a capturar-lo i a atendre les víctimes", afegeix l'informe.

El centre sanitari ha afirmat que "coopera estretament amb les autoritats locals i els serveis d'emergència per brindar una millor ajuda als ferits" i s'ha compromès a "proporcionar informació actualitzada segons sigui necessari", segons un comunicat compartit a Facebook.

Així mateix, el sotsdirector de l'Oficina Federal d'Investigació (FBI), Dan Bongino, ha asseverat que l'FBI s'ha mobilitzat i brindarà "tot el suport necessari a l'oficina del xèrif del comtat de Grand Traverse en la seva investigació dels atacs al Walmart".

De moment, no han transcendit dades sobre la identitat de les persones afectades, així com tampoc sobre la motivació de l'acte o sobre una eventual relació amb l'entorn o les víctimes.

La policia de l'estat ha assenyalat que "totes les consultes dels mitjans les gestionarà l'oficina del xèrif del comtat de Grand Traverse" i que "es proporcionaran nous detalls a mesura que estiguin disponibles".