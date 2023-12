Almenys onze alpinistes morts després de l'erupció del volcà Merapi (Indonèsia)

MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys onze alpinistes han mort i dotze més estan desapareguts després de l'erupció del volcà de la muntanya Merapi, a Sumatra Occidental, considerat el volcà més actiu d'Indonèsia.

Les autoritats han trobat els cossos aquest dilluns, tot i que els fets van passar diumenge quan el Merapi va entrar en erupció i 75 escaladors hi van quedar atrapats, dels quals 52 s'han evacuat amb èxit i de manera segura, malgrat que els serveis d'emergència continuen les tasques d'evacuació.

El cap del punt d'observació de la muntanya, Ahmad Rifandi, en unes declaracions al portal de notícies indonesi Kompas, ha confirmat l'erupció però ha assenyalat que es desconeix l'alçada de la columna de cendra per la presència de núvols.

No obstant això, el radi de l'erupció és de tres quilòmetres i l'estat actual del volcà es troba en nivell d'alerta, per la qual cosa s'ha demanat a la població que no s'acosti a l'àrea afectada i que quan surtin de casa seva facin servir mascaretes i roba que cobreixi la pell per la caiguda de cendra.