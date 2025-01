Almenys nou palestins morts, inclosa una família, en uns bombardejos de les forces israelianes a Gaza

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys nou persones, entre elles una família de tres, han mort aquest dissabte a la matinada com a conseqüència d'un nou bombardeig israelià contra la Franja de Gaza en el marc de l'ofensiva engegada ja fa més d'un any a l'enclavament palestí.

Una família de tres persones ha mort a conseqüència d'un bombardeig contra un edifici residencial al barri d'Al-Dawa, al nord del campament de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza, segons ha informat l'agència de notícies Wafa.

En un altre atac a la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, almenys sis persones van perdre la vida després de l'impacte d'un projectil contra el vehicle en el qual viatjaven.

Més de 45.650 persones han mort a la Franja de Gaza per l'ofensiva militar llançada per Israel com a resposta als atemptats del 7 d'octubre del 2023, segons el recompte publicat aquest divendres pel Ministeri de Sanitat gazià, que xifra en 77 les víctimes mortals i en 145 els ferits registrats en les últimes 24 hores.

L'exèrcit d'Israel va llançar la seva ofensiva contra Gaza després dels atacs esmentats, executats per Hamas i altres grups palestins, que van deixar prop de 1.200 morts i 250 segrestats.