Almenys nou morts i quatre ferits en un atac rus a un autobús a la regió ucraïnesa de Sumi

MADRID 17 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys nou persones han mort i quatre més han resultat ferides aquest dissabte arran d'un atac rus amb drons a un autobús als voltants de Bilopíl·lia, a la regió ucraïnesa de Sumi, han informat les autoritats locals.

"Avui, la ciutat de Bilopíl·lia, a la regió de Sumi, va patir un altre acte de terror brutal per part de Rússia. Els ocupants van atacar un autobús que transportava civils. Fins al moment nou persones havien mort i quatre més van resultar ferides", ha informat la policia de la regió en un informe preliminar compartit a través de Telegram.

Les autoritats locals han denunciat que no és "un simple bombardeig", sinó "un crim de guerra cínic" de l'exèrcit rus, que ha atemptat "un cop més" contra objectius civils "ignorant totes les normes del Dret Internacional i de la humanitat".

Les autoritats policials han informat així mateix que ja han desplegat sobre el terreny un equip d'investigació que està "documentant les conseqüències del bombardeig, recollint proves i registrant tot rastre criminal". "Tot perquè cada culpable sigui trobat i portat davant de la Justícia!", han sentenciat.

L'incident ha estat confirmat també pel cap de l'Administració Militar Regional de Sumi, Oleg Hrigorov, que ha apuntat que "els ferits han estat hospitalitzats immediatament" i ha transmès el seu condol als familiars dels morts, tot això en una publicació de Facebook.

El ministre d'exteriors d'Ucraïna, Andrí Sibiha, ha denunciat un "atac atroç", que representa un "crim de guerra deliberat i bàrbar", i demostra que el president de Rússia, Vladímir Putin, no té intenció de negociar la pau al país.

"En lloc de posar fi a les matances ja, com proposen els Estats Units, Europa, Ucraïna i d'altres, Putin continua lliurant una guerra contra els civils", ha lamentat el ministre, que crida a "no fer-se il·lusions" i a "augmentar la pressió sobre Moscou per posar fi al terrorisme rus".

Aquesta agressió es produeix just després que delegacions negociadores de Rússia i Ucraïna hagin mantingut a la ciutat turca d'Istanbul els seus primers contactes directes des de la invasió de febrer del 2022. Una trobada que ha donat com a resultat l'acord entre tots dos països per canviar en un futur pròxim fins a 2.000 presoners de guerra, mil per cada bàndol.