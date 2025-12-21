Almenys nou morts i deu ferits en un atac armat prop de Johannesburg (Sud-àfrica)

Europa Press/Contacto/Manash Das - Arxiu
MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -
Almenys nou persones han perdut la vida i altres deu han resultat ferides en un atac perpetrat per dotze homes armats en un taverna del municipi de Bekkersdal, a uns 40 quilòmetres a l'oest de Johannesburg, a Sud-àfrica.
"El Departament d'Investigacions de Delictes Greus i Violents de Gauteng, juntament amb la Unitat de Rastreig i Detecció de Delictes, ha iniciat la recerca dels sospitosos implicats en un tiroteig múltiple ocorregut en la matinada del diumenge 21 de desembre de 2025 en Bekkersdal. L'incident es va saldar amb nou morts i deu ferits", ha informat la Policia del país africà.
Al voltant de les 13.00 hores (hora local), dotze individus armats han sortit d'una camioneta blanca i un vehicle platejat i han obert foc contra les persones que es trobaven a l'interior d'un bar. Els trets han continuat mentre els atacants fugien del lloc dels fets.
Els ferits han estat traslladats a hospitals propers per rebre atenció mèdica. La Policia ha indicat que la taverna comptava amb els tots permisos.
De moment, es desconeixen els motius de l'atac i les forces policials han desplegat "tots els recursos necessaris" per esclarir el succeït. "Qualsevol persona que tingui informació que pugui contribuir a la investigació pot contactar amb el Servei de Control de Delictes (de la Policia)", han afirmat.