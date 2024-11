Almenys nou morts i 65 ferits pels "infinits" atacs d'Israel contra Tir (sud del Líban)

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Salut libanès ha anunciat aquest dimecres que almenys nou persones han mort i 65 han resultat ferides com a conseqüència d'un "nombre infinit" d'atacs perpetrats per l'Exèrcit d'Israel contra el districte de Tir, al sud del país, que ja van deixar el diumenge com a mínim onze víctimes mortals i 48 ferits.

El Centre d'Operacions d'Emergència de la cartera ministerial ha informat d'aquest balanç en un breu comunicat publicat al seu perfil de la xarxa social 'X', encara que s'espera que les xifres puguin augmentar donat que, ha dit, "no és definitiu".

Les autoritats sanitàries han desglossat part de les dades, apuntant a la localitat de Maraké com la més afectada pels bombardejos de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), amb almenys vuit morts i 44 ferits.

Així mateix, han registrat fins al moment una víctima mortal a Qleilé. En quant a les persones ferides pels darrers atacs de les tropes israelianes en aquesta zona del país, hi ha set víctimes a Debaal, quatre a la localitat d'Abasiya, tres a Al-Haniye i també a Al-Bazuriye. Dues persones han resultat ferides a Al-Malikiya i una a Majdal-Zun així com a Jouaiya.

El Ministeri de Salut Pública del Líban ha informat aquest dimecres que almenys 3.558 persones han mort i altres 15.123 han resultat ferides víctimes dels atacs llançats per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) des de fa més d'un any en el context de la guerra contra el partit-milícia xiïta Hezbollah.