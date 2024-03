Almenys nou morts i 14 ferits en un bombardeig de l'Exèrcit del Sudan contra Al-Fashir

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -

Almenys nou civils han mort i altres 14 han resultat ferits aquest dilluns després d'un bombardeig de l'Exèrcit de Sudan contra la ciutat d'Al-Fashir, capital de la regió del Darfur Nord, en el marc dels enfrontaments entre les Forces Armades i les Forces de Suport Ràpid (RSF).

Es tracta del segon atac contra la ciutat en menys de 24 hores, segons testimonis recollits per l'emissora sudanesa Radio Dabanga, que a més ha informat de pèrdues entre les forces de les RSF, si bé no ha especificat cap xifra.

Per la seva banda, les RSF han condemnat un atac que ha causat "una extensa destrucció" tant a la capital regional com a la ciutat de Kutum.

"Els recents atacs al Darfur Nord per part de les Forces Armades sudaneses i els seus aliats jihadistes, que pretenen fer un mal ús de l'ajuda humanitària per promoure els seus objectius militars, representen una tendència més àmplia en aquesta guerra. Les RSF s'oposen a l'ús de l'ajuda humanitària com a eina de guerra i no permetrà el flux d'armes i desinformació", ha expressat el grup armat al seu compte de la xarxa social X.

En aquest sentit, ha fet una crida a la comunitat internacional perquè rebutgin aquests atacs contra civils, i ha mostrat el seu compromís amb "combatre a les forces que amenacen" al Sudan amb "la injustícia i la corrupció".

La guerra entre l'Exèrcit sudanès i les RSF va esclatar a l'abril de 2023 a causa de les fortes discrepàncies entorn el procés d'integració del grup, llavors paramilitar, en el si de les Forces Armades, situació que va provocar el descarrilament de la transició oberta al 2019 després del derrocament d'Omar Al-Bashir.

Els enfrontaments, en els quals els diferents informes mostren atacs contra civils per part de tots dos bàndols, han provocat una de les pitjors crisis humanitàries del món amb més de 14.000 morts verificats, deixant més de set milions de desplaçats i refugiats i fent que 18 milions de persones pateixin inseguretat alimentària.