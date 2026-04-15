Almenys nou morts i 13 ferits, quatre de gravetat, en un altre tiroteig en una escola del sud de Turquia

Europa Press/Contacto/Depo Photos - Arxiu
MADRID 15 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Turquia han informat aquest dimecres que almenys nou persones han mort i 13 més han resultat ferides en un altre tiroteig en una escola de la ciutat de Kahramanmaras, al sud del país, el segon atac d'aquesta mena en tan sols dos dies.
El governador de la província homònima, Mükerrem Ünlüer, ha indicat davant la premsa que les informacions preliminars apunten a que les víctimes mortals són un docent i vuit alumnes, si bé la xifra podria augmentar, segons recull la cadena de televisió turca TRT.
Ünlüer ha explicat que l'atac ha tingut lloc a l'Escola Secundària Ayser Calik, tot i que ara com ara no se sap el possible mòbil del tiroteig, però ha apuntat a un adolescent de 14 anys com el presumpte autor dels trets. "És un atac tràgic contra una de les nostres escoles. Estem investigant l'incident de manera exhaustiva", ha explicat el governador.
"Les autoritats competents proporcionaran informació sobre totes les etapes de la investigació", ha afirmat, després de destacar que les notícies que corren per les xarxes socials sobre suposats atacs en altres escoles són infundades i "no s'ajusten a la realitat".
El governador ha desitjat una ràpida recuperació als ferits i ha instat a esperar que es desenvolupin les "diligències pertinents". Així mateix, ha explicat que l'atacant ha mort a causa de les ferides que s'ha "autoinfligit" després de disparar-se.