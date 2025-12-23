Almenys nou ferits en un atropellament contra una multitud a l'est d'Amsterdam

MADRID, 23 des. (EUROPA PRESS) -
Almenys nou persones han resultat ferides, tres d'elles de gravetat, com a conseqüència que una dona, ja detinguda, hagi atropellat aquest dilluns a una multitud en una localitat a l'est de la capital neerlandesa, Amsterdam, la qual cosa la Policia ha descartat com un atac "deliberat".
"Nou persones van resultar ferides, almenys tres d'elles de gravetat. A primera vista, no sembla un atac deliberat, però seguim investigant", ha assenyalat la Policia en el seu compte de la xarxa social X.
L'incident ha tingut lloc en Nunspeet, a uns 70 quilòmetres a l'est d'Amsterdam, al voltant de les 18.00 hores d'aquest dilluns, quan una dona al volant d'un vehicle ha atropellat a un grup de persones congregades amb motiu d'una desfilada.
La conductora, una dona de 56 anys originària del municipi i que també ha sofert ferides lleus, es troba detinguda. A més de la Policia, s'han desplegat efectius de bombers, sanitaris i serveis d'emergència.