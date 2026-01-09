Almenys 4 morts i una vintena de ferits en un atac rus sobre Kíiv

Europa Press/Contacto/Tommaso Fumagalli
MADRID, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys 4 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un atac de l'Exèrcit rus contra la capital ucraïnesa, Kíiv, han anunciat en les primeres hores d'aquest divendres les autoritats locals.
L'alcalde de Kíiv, Vitali Klitschko, ha ofert aquest balanç preliminar a través del seu canal de Telegram, on ha precisat que 14 dels 19 ferits han estat hospitalitzats, mentre que la resta ha rebut tractament mèdic en el lloc de l'atac.
A més, ha indicat que entre les víctimes es troben cinc professionals sanitaris, inclòs un que ha mort, a conseqüència d'un bombardeig que ha provocat danys en infraestructura i talls d'electricitat i aigua en diferents àrees de la ciutat.