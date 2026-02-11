Almenys 9 morts en un tiroteig a la Colúmbia Britànica del Canadà, 6 d'ells en una escola secundària

Europa Press/Contacto/Darryl Dyck - Arxiu
MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Almenys 9 persones han mort aquest dimarts per la nit i 27 han resultat ferides en un tiroteig en una escola secundària al municipi de Tumbler Ridge, a la Colúmbia Britànica del Canadà, on la presumpta responsable s'hauria llevat la vida després d'una sèrie d'atacs que ha deixat víctimes tant en el recinte del centre educatiu com en un habitatge proper.
La Policia Muntada canadenca ha informat en un comunicat que els seus agents han entrat a l'escola després de rebre una alerta sobre un tirador actiu, una "dona amb vestit i cabell castany" segons la descripció de la mateixa, que han trobat morta a la seva arribada "amb el que sembla ser una lesió autoinfligida".
Així mateix, el cos ha trobat en el centre escolar a "sis persones més (...) mortes" i ha informat d'una altra víctima que "ha mort mentre era traslladada a l'hospital".
En el marc de la investigació, la Policia ha assegurat haver identificat una segona ubicació relacionada amb els fets, una residència en la qual "s'han trobat dues víctimes addicionals mortes".
En aquesta línia, el comunicat apunta que els agents "estan realitzant registres addicionals en altres cases i propietats per determinar si algú més podria haver resultat ferit o estar relacionat d'alguna manera amb els successos".