Almenys 3 morts per l'esfondrament d'una torre en una planta elèctrica a Corea del Sud

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 3 persones han mort i altres dues han estat donades per desaparegudes aquest divendres a Ulsan, a Corea del Sud, on la torre de calderes d'una planta termoelèctrica estatal s'ha esfondrat atrapant a una desena d'empleats.
Les autoritats locals han confirmat la defunció d'un home de 44 anys després de patir una aturada cardíaca mentre els equips d'emergències intentaven treure'l d'entre els enderrocs, abans de localitzar els cossos sense vida d'altres dues persones.
Les dotacions de bombers desplegades treballen per rescatar a altres dos treballadors, mentre que un altre ha estat traslladat a l'hospital. Malgrat això, es tem que calgui declarar la mort de tots ells, segons ha recollit el diari 'The Korean Times'.