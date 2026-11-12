Almenys 6 morts i 20 ferits en un bombardeig israelià contra el Complex Mèdic Nasser al sud de Gaza

Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys sis persones han mort i altres 20 han resultat ferides a primera hora d'aquest dijous com a conseqüència d'un bombardeig executat per l'Exèrcit d'Israel contra el Complex Mèdic Nasser, situat a la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza.
D'acord amb fonts mèdiques citades per l'agència de notícies palestina Saneu, l'atac aeri ha impactat directament contra el departament de cirurgia situat a la segona planta de l'edifici Yassin del complex hospitalari, causant la mort de sis ciutadans i deixant ferits diversos pacients, personal sanitari i acompanyants que es trobaven en les instal·lacions.
Entre els morts es troben un menor de 13 anys i un metge de 52 anys, segons el llistat divulgat pel personal sanitari del centre hospitalari després de l'atac.