Almenys un mort i tres ferits en una col·lisió entre dos helicòpters prop de l'Everest

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i tres més han resultat ferides aquest dimarts en una col·lisió entre dos helicòpters prop de l'Everest, al Nepal, segons han confirmat les autoritats, que han especificat que la víctima mortal és un turista de nacionalitat índia.
L'Autoritat d'Aviació Civil del Nepal (CAAN, per les seves sigles en anglès) ha assenyalat a través d'un comunicat que l'accident ha tingut lloc a les 8.10 hores (hora local) en un helipot de Pheriche, utilitzat per turistes i situat a uns 4.400 metres d'altura.
Així mateix, ha assenyalat que un ciutadà indi identificat com Vasant Kumar Balaramaramadu ha mort, mentre que dues persones, entre les quals una neozelandesa identificada com Shailesh Krishna Patel, han resultat ferides i han estat evacuades a un hospital de Katmandú.
"Les autoritats ja han posat en marxa una investigació", ha manifestat l'organisme, abans de ressaltar que "a partir dels fets, l'anàlisi i les conclusions que se'n derivin, s'adoptaran les mesures oportunes i correctives d'acord amb la legislació vigent".
Així mateix, ha expressat el seu condol als familiars del difunt, abans de desitjar "una ràpida recuperació" a la ciutadana neozelandesa i als dos pilots ferits, la identitat dels quals no ha estat confirmada. Ara com ara no hi ha detalls sobre l'estat del segon pilot.