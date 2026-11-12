Almenys un mort i quatre ferits en un tiroteig a Washington

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides a la capital dels Estats Units (EUA), Washington, com a conseqüència d'un tiroteig als voltants d'un gimnàs en un dels barris residencials per excel·lència de la ciutat, a la rotonda de Logan Circle.
En una conferència de premsa després de l'incident, el cap en funcions del Departament de Policia Metropolitana, Jeffery W. Carroll, ha confirmat el recompte provisional de víctimes i que el sospitós s'ha suïcidat poc després d'atrinxerar-se en un edifici d'apartaments.
El sospitós s'ha disparat un tret mentre els negociadors parlaven amb ell, segons Carroll, el qual creu que l'apartament on s'ha tancat era de la seva propietat. Un dels ferits, ha afirmat, es troba en estat crític.