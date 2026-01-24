Almenys un mort i quatre ferits després d'un atac massiu de Rússia a Kíev (Ucraïna)

Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev
Altres 14 persones resulten ferides a Járkov
MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i altres quatre han resultat ferides de diferent consideració com a conseqüència d'un atac massiu perpetrat per les Forces Armades russes sobre la capital ucraïnesa, Kíiv, durant la matinada d'aquest dissabte, segons han informat les autoritats locals.
"Fins al moment es té coneixement d'un mort i quatre ferits. Tres dels ferits van ser hospitalitzats pels metges. En el marge esquerra de la capital hi ha interrupcions en el subministrament de calefacció i aigua", ha reportat l'alcalde de Kíiv, Vitali Klitschko, en un missatge difós a través de Telegram.
Les primeres explosions van ser registrades entorn de la 01.20 hores (hora local) i es van succeir durant aproximadament una hora, segons corresponsals del diari ucraïnès 'Kyiv Independent', que van reportar a més la detecció d'un míssil balístic.
En paral·lel, la Força Aèria ucraïnesa va denunciar que la capital estava sent atacada amb drones russos, instant a la població a romandre en les seves llars i refugis, mentre que el propi Klitschko, donava a conèixer els primers impactes en edificis no residencials als barris de Desnianski i Holosiivski. "Kíiv està sota un atac massiu de l'enemic", alertava l'alcalde poc després de la mitjanit del divendres al dissabte.
Entre la infraestructura afectada, es troben un edifici d'oficines i diversos garatges, que van començar a cremar com a conseqüència dels impactes. Fruit de la caiguda d'enderrocs, un camió cisterna de combustible que es trobava estacionat en un aparcament també va sortir cremant.
Així les coses, Klitschko va emetre una primera sol·licitud d'assistència mèdica per al districte de Darnitski i va adonar dels dos primers ferits notificats en Dniprovski, hospitalitzats tots dos en estat greu.
Successius impactes han afectat també a un centre mèdic privat, així com a altres edificis residencials de manera secundària, reportant-se exclusivament danys en portes i finestres per la caiguda d'enderrocs.
Una part de la capital d'Ucraïna s'ha quedat sense aigua corrent ni calefacció com a conseqüència de l'atac rus, segons les autoritats locals.
D'altra banda, el Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna ha reportat almenys altres 14 ferits com a conseqüència d'un atac amb drons a Járkov, en l'est del país, que ha deixat a més "destrucció i incendis en tota la ciutat".
Aquests atacs tenen lloc el mateix dia en què ha donat començament la nova ronda de negociacions entre les delegacions russa, ucraïnesa i nord-americana a la capital d'Unió dels Emirats Àrabs, Abu Dabi, per discutir el pla de Washington per posar fi a la guerra.
Tot això, després que Vitali Klitschko hagi advertit aquest divendres que la situació a la capital ucraïnesa per les últimes ones de bombardejos russos és "extremadament difícil", especialment pels talls de subministrament elèctric i calefacció, ha pronosticat que empitjorarà si els atacs continuen i, finalment, ha repetit la seva encarida recomanació que la gent abandoni la ciutat si està en posició de fer-ho.
L'alcalde estima que, només aquest mes, més de 600.000 persones han abandonat la ciutat --un nombre extret a partir de les factures dels telèfons mòbils dels residents de la ciutat, segons va explicar en el seu moment al 'Kyiv Independent'-- encara que l'administració regional no ha volgut confirmar aquestes xifres.