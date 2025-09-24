Almenys un mort per un tiroteig en un centre de migrants de Dallas

MADRID 24 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i una altra ha resultat ferida per un tiroteig perpetrat aquest dimecres en un centre de detenció del Servei de Control d'Immigració i Duanes (ICE) en Dallas, segons la Policia local, que ha confirmat també la defunció del suposat tirador.
La investigació preliminar apunta que el sospitós va obrir foc poc abans de les 6.40 (hora local) des d'un edifici adjacent. La secretària de Seguretat Interior dels Estats Units, Kristi Noem, ha anunciat que el presumpte atacant s'ha suïcidat d'un tret abans que pogués ser interceptat per les força de seguretat.
Encara que "encara s'estan recaptant detalls" i "no se sap el motiu de l'atac", Noem ha vinculat aquest incident amb una onada de "violència sense precedents" contra el personal del ICE. "Això ha de parar", ha reclamat en un missatge difós a xarxes socials.
El vicepresident, J.D. Vance, ha demanat també el cessament d'aquests "atacs obsessius" contra els serveis de seguretat i, en particular, contra l'ICE, en un missatge en el qual ha expressat el seu suport a les víctimes d'aquest atac i a les seves famílies.