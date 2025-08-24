Almenys un mort i nou ferits per atacs de l'exèrcit rus a la regió ucraïnesa de Dnipropetrovsk

MADRID 24 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys un civil ucraïnès ha mort i uns altres nou han resultat ferits aquest dissabte a la nit a la regió ucraïnesa de Dnipropetrovsk a conseqüència dels atacs perpetrats per forces russes, que han ocasionat a més danys materials a diversos edificis i vehicles, segons han informat les autoritats locals.
D'acord amb el governador de regional, Sergi Lisak, l'exèrcit rus ha emprat bombes aèries guiades tipus KAB i drons per efectuar l'agressió, que ha provocat diversos incendis que ja han estat controlats.
Concretament, els atacs han tingut lloc al barri de Sinelnikove, on a més almenys set habitatges i un autobús s'han vist afectats.
D'altra banda, la zona de Nikopol ha estat també blanc d'atacs amb drons tipus FPV (amb vista en primera persona), així com d'atacs d'artilleria, que han afectat una línia elèctrica i un gasoducte, recull el diari ucraïnès 'The Kyiv Independent'.
Aquests atacs formen part de l'estratègia russa de fustigar periòdicament la infraestructura civil a múltiples regions d'Ucraïna, com a part de la seva ofensiva militar contínua.
Així mateix, en els últims dies s'han registrat diversos incidents a Kherson, on les tropes russes han atacat i perseguit la població civil, segons el mateix mitjà.
Aquests atacs es produeixen amb prou feines un parell de dies després que una altra ofensiva russa de la mateixa naturalesa --amb míssils i drons-- dirigida a ciutats de l'oest d'Ucraïna deixés almenys un mort i 26 ferits, a més d'ocasionar incendis en una important planta d'electrònica a Mukàtxevo i ocasionar danys a localitats pròximes com Lviv.