Almenys un mort, nou ferits i nou desapareguts després de trencar-se un tanc industrial a Washington (estat)

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort, nou han resultat ferides i altres nou romanen desaparegudes en una planta industrial de Longview, al nord-occidental estat de Washington, als Estats Units, després de la ruptura d'un tanc que contenia més de 340 metres cúbics de licor blanc, una substància altament corrosiva empleada en la fabricació de paper.
Així ho ha anunciat el Departament de Bombers de la ciutat de Longview --a uns 80 quilòmetres de Portland-- en un comunicat en el qual ha indicat que "els equips d'emergència continuen les operacions" empreses per l'accident industrial en la planta de Nippon Dynawave Packaging. Amb tot, el cos ha assenyalat que "les tasques de recuperació segueixen sent complexes a causa de les preocupacions de seguretat que persisteixen".
Quant al balanç de víctimes, el Departament ha precisat, citant a personal d'Emergències, que "deu persones han estat traslladades a hospitals: vuit empleats ferits, un bomber ferit (i) un mort". "Les autoritats també confirmen que hi ha nou empleats desapareguts", afegeix.