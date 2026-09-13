Almenys un mort i més de 100 evacuats després de localitzar un vaixell desaparegut en el mar de Java

Claudio Pramana / Zuma Press / Europa Press
MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Indonèsia han informat aquest diumenge que una persona ha mort i altres 103 persones han estat evacuades amb èxit del vaixell 'Virgo Transport 8', el qual havia perdut el contacte amb el control central pel temporal advers i navegava pel mar de Java amb 243 persones a bord, segons ha informat l'agència de notícies indonèsia ANTARA.
El cap de l'Oficina de Recerca i Rescat de la ciutat de Banjarmasin, I Putu Sudayana, ha confirmat que 103 persones han estat evacuades amb èxit després que les autoritats indonèsies hagin desplegat tres embarcacions per a la recerca del vaixell.
"El nombre total de passatgers que van ser evacuats amb èxit fins a les 12.00 (hora local) era de 103 passatgers", ha comunicat Sudayana, qui ha confirmat al seu torn que una persona ha estat trobada sense vida.
L'embarcació havia partit el dissabte des de Surabaya, a la província de Java Oriental, amb Banjarmasin, en Kalimantan del Sud, com a destinació. Durant la travessia va travessar condicions meteorològiques adverses, deixant de transmetre senyals al voltant de les 02.00 hores (hora local) d'aquest diumenge.
"L'última posició registrada del buc va ser aproximadament a 80 milles nàutiques del moll SAR de Basirih, en Banjarmasin", ha assenyalat el cap de l'Oficina de Recerca i Rescat de Classe A de Banjarmasin i coordinador de la missió, I Putu Sudayana, durant una roda de premsa recollida pel mateix mitjà.
L'Oficina de Recerca i Rescat de Banjarmasin ha rebut l'avís sobre la pèrdua de contacte entorn de les 04.10 hores (hora local) per part del gerent general de PT Virgo, Yoel Rihi. Segons ANTARA, el vaixell havia abandonat Surabaya el dissabte a les 10.13 hores.
Després de rebre l'alerta, els equips d'emergència han començat a mobilitzar recursos per localitzar l'embarcació. A les 04.30 hores, sis efectius han estat enviats al moll SAR de Basirih en un vehicle de rescat 'D-Max', des d'on s'ha iniciat el desplegament de l'embarcació 'KN SAR Laksmana 241' cap a la zona benvolguda de l'última posició coneguda del 'Virgo Transport 8'.
Per la seva banda, l'agència nacional de recerca i rescat d'Indonèsia (Basarnas) ha confirmat que, de moment, no ha estat possible establir comunicació amb el buc ni determinar la seva ubicació exacta.
A causa de l'elevat nombre de persones que viatjaven a bord de l'embarcació, les autoritats han reforçat posteriorment el dispositiu de recerca. El responsable de l'operació ha subratllat que els equips mobilitzats estan fent el possible per optimitzar el desplegament d'efectius, així com els mitjans disponibles, amb l'objectiu prioritari de localitzar als passatgers i tripulants i garantir la seva seguretat.