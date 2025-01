Almenys un mort durant una batuda de l'exèrcit d'Israel a la ciutat cisjordana de Nablús

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys una persona de nacionalitat palestina ha mort aquest dissabte a la ciutat cisjordana de Nablús com a conseqüència de les ferides patides en ser disparat durant una batuda de l'exèrcit israelià, ha informat l'agència de notícies estatal palestina Wafa.

La víctima ha estat identificada com Ahmad Mahmoud Hashash, un home de 42 anys que ha mort en un hospital de Nablús al qual va ser traslladat "greument ferit" per arma de foc.

L'incident ha tingut lloc en el marc d'una sèrie de batudes efectuades per les forces armades israelianes a l'est de la ciutat, a les cases dels presoners alliberats en la segona tanda de l'acord d'alto el foc amb Hamas "per evitar qualsevol exhibició pública d'alegria".

El mateix mitjà ha informat a més de "diverses persones mortes per asfíxia" en una altra batuda de les forces de defensa a Beit Ummar, al nord d'Hebron, també a Cisjordània, on els soldats israelians van atacar amb pots de gas lacrimògen un grup de manifestants, la qual cosa va provocar que molts s'asfixiessin. No obstant això, no s'ha especificat el nombre de morts.

Israel ha incrementat les operacions a Cisjordània arran dels atacs executats el 7 d'octubre del 2023 per Hamas i altres faccions palestines, que es van saldar amb 1.200 morts i prop de 250 segrestats. No obstant això, ja en els nou mesos anteriors del 2023 la zona havia registrat el recompte més gran de morts a mans de les tropes israelianes fins avui.

Les autoritats palestines han xifrat en més de 850 els morts des del 7 d'octubre per les operacions de les forces d'Israel i els atacs per part de colons, mentre que més de 47.100 palestins han mort per l'ofensiva israeliana contra la Franja de Gaza, tal com han denunciat les autoritats de l'enclavament, controlades pel grup islamista.