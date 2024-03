Almenys un mort i una dotzena de ferits en un atac rus a Khàrkiv

MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -

Almenys una persona ha mort i dotze més han resultat ferides com a conseqüència d'un atac de les forces armades de Rússia contra el districte de Xevtxenko, una zona residencial al nord-oest de la ciutat de Khàrkiv.

El governador de la regió de Khàrkiv, Oleh Siniegubov, ha estat el primer a alertar d'un possible atac contra la ciutat, i més tard ha confirmat que l'exèrcit de Rússia ha llançat una ofensiva contra un gran edifici residencial.

L'últim registre de la situació assenyala la mort d'una persona i dotze més ferides, inclosos pel cap baix quatre menors i diverses víctimes en estat greu. "El nombre de víctimes pot augmentar", ha assenyalat Siniegubov en el seu canal de Telegram.

Per la seva banda, l'alcalde de Khàrkiv, Íhor Térekhov, ha denunciat per la mateixa xarxa aquest atac com "un altre acte de terror sagnant contra els ucraïnesos" i ha assenyalat que les autoritats locals investiguen l'incident.