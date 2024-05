Almenys un mort i dos ferits per trets de l'Exèrcit d'Israel a Cisjordània

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys un palestí ha mort i altres dos han resultat ferits aquesta nit per trets de l'Exèrcit d'Israel després que es produïssin enfrontaments per la presència militar a les ciutats cisjordanes de Bala i Anabta, a uns 10 quilòmetres a l'est de Tulkarem.

El mort ha estat identificat com Karim Raeq Abd Al-Rauf Amir, de 23 anys, que va resultar greument ferit a Bala i va ser declarat mort a la seva arribada a l'hospital en Tulkarem. Fonts locals consultades per l'agència de notícies palestina WAFA han indicat que els militars van disparar contra un altre jove i van impedir que els serveis d'emergència li brindessin tractament.

A més, els soldats haurien disparat contra altres residents que van intentar apropar-se fins al ferit per atendre'l, sense que s'hagi conegut la seva gravetat. A Bala, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van registrar l'habitatge d'un palestí que porta des de gener detingut.

Al mateix temps, s'han produït enfrontaments a Anabta, on els enfrontaments han deixat diversos ferits, entre ells un noi de 16 anys que té una ferida de bala a la cuixa i que ha estat traslladat a l'hospital.

El dia anterior, l'Exèrcit d'Israel va matar a tres palestins (de 22, 26 i 27 anys) a Tulkarem, enmig de l'increment de les incursions per part de les tropes israelianes a Cisjordània des dels atacs executats el 7 d'octubre de 2023 pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra territori israelià.