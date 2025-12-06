Almenys un mort i dos ferits en un atac de les forces ucraïneses sobre Donetsk

Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin - Arxiu
Almenys un civil ha mort i altres dos han resultat ferits com a conseqüència d'un atac amb drons de les Forces Armades ucraïneses sobre la ciutat de Gorlovka, a la República Popular de Donetsk, segons han informat les autoritats locals a primera hora d'aquest dissabte.
"Com a resultat de l'agressió armada ucraïnesa en el districte central de Gorlovka, un civil va morir", ha notificat l'alcalde de Gorlovka, Ivan Prijodko, en un curt missatge compartit al seu canal de Telegram en el qual ha traslladat les seves condolences als familiars i amics de les víctimes.
Prijodko ha comunicat a més que altres dues persones han resultat ferides en un atac d'artilleria de l'Exèrcit ucraïnès en el llogaret de Korolenko.
En paral·lel, el Ministeri de Defensa de Rússia ha reportat la intercepció de fins a 116 vehicles aeris no tripulats procedents d'Ucraïna al llarg de la nit.
El gruix d'aquests dispositius (29) ha estat neutralitzat en territori de Riazán, a 196 quilòmetres al sud-est Moscou. Així mateix, 27 vehicles aeris del mateix tipus han estat detinguts a la regió de Voronezh, altres 23 en terreny de Briansk i 21 a Bélgorod.
A més, s'han interceptat sis objectius a la regió de Tver, tres més en cadascuna de les localitats de Kursk i Lipetsk, altres dues a Tambov i un a les regions de Tula i Oriol.
Aquests atacs tenen lloc després que les autoritats russes hagin anunciat aquest divendres nous avanços de les seves tropes en l'est d'Ucraïna amb la presa d'una altra localitat en Donetsk, en el marc de la invasió llançada al febrer de 2022 per ordre del president rus, Vladimir Putin.
Rússia ha aconseguit avanços durant els últims mesos a Ucraïna, amb l'epicentre dels progressos en Donetsk. Moscou va annexionar al setembre de 2022 les parcialment ocupades províncies de Donetsk, Lugansk, Jersón i Zaporiyia, mentre que ha aconseguit penetrar també a Járkov, Sumi i Dnipropetrovsk, a més d'annexionar-se en 2014 la península de Crimea.