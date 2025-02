Almenys un mort i dos ferits en un atac israelià al nord-est del Líban malgrat l'alto el foc

MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

Almenys una persona ha mort i altres dues han resultat ferides en un atac amb un dron executat per l'Exèrcit d'Israel contra un vehicle a la ciutat d'Hermel, en el nord-est del Líban i prop de la frontera amb Síria, segons les autoritats libaneses, malgrat l'alto el foc vigent.

El Centre d'Operacions d'Emergència de Salut Pública afiliat al Ministeri de Salut ha indicat que "les dues incursions dutes a terme per l'enemic israelià amb un dron que apuntava a un automòbil a la ciutat d'Hermel han resultat en un mort i dos ferits", segons recull l'agència de notícies NNA.

No obstant això, la citada agència ha informat durant la jornada d'atacs en altres punts del país, com el municipi meridional de Deir Qanun en Nahr, situat en el districte de Tir, on únicament s'han registrat danys materials i no víctimes.