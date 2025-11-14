Almenys un mort i 24 ferits en atacs russos contra Kíiv

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Una sèrie d'atacs de l'Exèrcit rus contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, ha deixat en les primeres hores d'aquest divendres almenys un mort i 24 persones ferides, segons han denunciat les autoritats locals.
El cap de l'administració militar de Kíiv, Timur Tkachenko, ha confirmat en el seu compte de Telegram la xifra de víctimes, que inclou un menor de deu anys, i ha transmès les seves condolences a les seves famílies i reunits.
Hores abans, l'alcalde de la localitat, Vitali Klitschko, ha assenyalat que cinc dels ferits estan hospitalitzats, entre ells una dona embarassada i un home que es troba en estat crític.
Els atacs, que han començat a les 2.20 hores d'aquest divendres (hora local, 1.20 hores a Espanya peninsular i Balears), han afectat als districtes de Desnianski, Darnitski, Dniprovski, Podilski, Shevchenkivski, Holosivski i Solomianski.
S'han registrat importants danys en edificis residencials, així com en centres educatius i mèdics, mentre que la caiguda d'enderrocs ha provocat incendis tant en espais oberts com en infraestructures en diverses dels districtes.