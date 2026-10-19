Almenys una jove morta i sis ferits després d'una nova onada d'atacs russos contra Kíiv

Oleksandr Klymenko / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i sis han resultat ferides en les últimes hores com a conseqüència d'una nova onada d'atacs perpetrada per les forces russes contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, segons ha informat aquest dilluns l'alcalde de la ciutat, Vitali Klitschko.
El regidor de la capital ha detallat a través dels seus canals oficials que un atac en el districte de Desnianski ha causat la mort d'una jove de 21 anys i, a més, el balanç provisional de ferits ascendeix a almenys tres persones, de les quals dues han hagut de ser traslladada a un centre hospitalari pels equips mèdics, mentre que unes altres han rebut assistència sanitària en el mateix lloc dels fets.
Els atacs han provocat la caiguda de míssils i fragments interceptats en diversos punts estratègics i residencials de la ciutat, mobilitzant als serveis de rescat.