Almenys dotze militars ucraïnesos morts i 60 ferits en un atac rus a un centre d'entrenament

Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 1 juny (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Ucraïna ha confirmat aquest diumenge la mort de dotze militars en un atac rus contra un centre d'entrenament a l'est del país que a més s'ha saldat amb més de 60 ferits.

El Comandament de Forces Terrestres d'Ucraïna ha confirmat l'atac a través de Telegram, que ha tingut lloc aquest matí en una zona que no ha especificat, encara que Rússia ha confirmat després aquest bombardeig i situat aquest centre a la regió fronterera ucraïnesa de Sumi.

"Per esclarir totes les circumstàncies i causes de les baixes, s'ha creat una comissió al Comandament de les Forces Terrestres de les forces armades d'Ucraïna i s'ha iniciat una investigació oficial", ha fet saber el comandament ucraïnès en el seu comunicat.

El Ministeri de Defensa rus, per la seva banda, ha informat de l'impacte d'un míssil tipus 'Iskander' contra "una estació de control d'avions no tripulats de l'exèrcit d'Ucraïna" a la zona de l'assentament de Krolevets a la regió de Sumi", d'acord amb un comunicat recollit per l'agència de notícies russa Interfax.

"Arran de l'atac amb míssils, dos vehicles de les estacions mòbils de llançament i control de drons amb personal de les forces armades d'Ucraïna van ser tocats", segons el Ministeri.

També en les últimes hores s'ha sabut de l'explosió d'un tren de càrrega va explotar en una zona ocupada per Rússia a la regió ucraïnesa de Zaporíjia, segons va informar diumenge la intel·ligència militar ucraïnesa.

El tren militar, que es dirigia a la península de Crimea, al mar Negre, transportava tancs de combustible i vagons de càrrega, va descarrilar a causa d'una explosió dissabte a la matinada, segons el comunicat.

L'explosió va interrompre una important ruta logística per l'exèrcit rus a les zones ocupades de la regió sud-oriental de Zaporíjia i Crimea.