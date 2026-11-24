MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys dotze persones han resultat ferides com conseqüència d'un atemptat terrorista perpetrat amb un cotxe bomba enfront de la seu de la Governació del departament del Meta, al centre de la ciutat colombiana de Villavicencio, segons ha confirmat el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, qui ha advertit que el seu Govern no dialogarà amb el "narcoterrorisme".
De la Espriella ha atribuït l'atac a grups criminals que "pretenen intimidar-nos i obligar-nos a retrocedir per cercar un altre fals procés de pau" i ha promès una reacció "contundent i implacable" per part de les forces de seguretat. "Que els quedi absolutament clar: en aquest Govern no hi haurà diàleg amb el narcoterrorisme", ha subratllat.
Per la seva banda, l'assessor de seguretat de l'Alcaldia de Villavicencio, el coronel Germán Ayala, ha detallat en declaracions a l'emissora Blu Radio i recollides pel diari colombià 'El Tiempo' que l'explosió ha deixat un balanç provisional de dotze persones ferides que ja han estat evacuades i que, en principi, no revesteixen gravetat, principalment personal de seguretat de la institució departamental.