Almenys dos palestins morts, un d'ells menor, per bales de l'Exèrcit d'Israel a Cisjordània

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys dos palestins, un d'ells menor d'edat, han mort aquest dimarts per trets de l'Exèrcit d'Israel en les proximitats de la ciutat cisjordana de Ramal·lah, on aquest dilluns van esclatar enfrontaments mentre un grup de civils esperava l'arribada de tres dones palestines i trenta menors d'edat recentment alliberats de la presó d'Ofer.

El Ministeri de Salut de l'Autoritat Palestina ha informat de la mort d'un menor de 17 anys, identificat com Malek Mayid Abdel Fatá Daghra, "després de ser encertat per quatre bales disparades contra ell per l'Exèrcit d'ocupació" en la localitat de Kafr Ein, en la governació de Ramal·lah, a 28 quilòmetres de la ciutat homònima.

Hores abans, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han disparat en el pit a Yasin Abdulah Al-Asmar, de 26 anys, qui va ser traslladat a l'hospital de Beitunia i on es va confirmar la seva mort, segons fonts del Ministeri de Salut palestí citades per l'agència de notícies Wafa.

A la ciutat de Beitunia, a tres quilòmetres de la ciutat de Ramallah, durant els enfrontaments provocats després del llançament de bombes i gas lacrimògen per part de les FDI contra la multitud que esperava, també ha estat ferit un altre palestí de 23 anys.

Des de l'assalt del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra Israel el passat 7 d'octubre, les FDI i els colons israelians han intensificat els seus atacs contra els palestins a Cisjordània, deixant més de 230 morts, entre ells 59 nens.

Els bombardejos israelians contra la Franja de Gaza han deixat ara com ara més de 15.000 morts, inclosos més de 6.100 nens; les autoritats d'Israel, per la seva banda, xifren en 1.200 els morts i en més de 240 els ostatges després de l'ofensiva de Hamas.