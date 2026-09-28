Almenys dos morts i vuit ferits a Kíiv després d'una altra nit d'atacs russos amb drons i míssils

Yevhen Kotenko / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i altres vuit han resultat ferides a Kíiv com a conseqüència d'una nova onada d'atacs russos amb drons i míssils que s'ha perllongat durant diverses hores durant la matinada d'aquest dilluns, amb impactes i danys en zones residencials i civils de la capital ucraïnesa.
L'episodi més greu ha tingut lloc a última hora de la nit del diumenge al mercat majorista d'aliments Stolichni, situat als afores de Kíiv, on un atac aeri ha provocat un incendi de grans dimensions, segons ha informat l'alcalde de la ciutat, Vitali Klitschko, qui ha confirmat un balanç inicial de quatre ferits i dos morts.
"Un mercat està en flames en un suburbi de la capital. Segons els metges, hi ha quatre persones ferides. Estan sent examinades i rebent assistència mèdica. A més, dues persones han mort", ha notificat Klitschko en un missatge difós a través de Telegram.