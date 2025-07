Almenys dos morts i vuit ferits en diferents atacs russos sobre Ucraïna

Zelenski lamenta que hi hagi víctimes pels atacs i adverteix Rússia que hi haurà una resposta

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han perdut la vida i vuit més han resultat ferides durant la matinada d'aquest dissabte per diversos atacs russos sobre diferents regions ucraïneses.

A la regió de Dnipropetrovsk, el seu governador, Serhiy Lisak, ha informat de diversos atacs a la zona que han provocat la mort de dues persones i ha deixat cinc ferits en diferents punts de la regió que ha estat sota alarma durant tota la nit.

"Una nit terrible. Un atac combinat massiu a la regió. Prèviament, set míssils i 26 vehicles aeris no tripulats van ser derrocats pels defensors del cel (...). Desafortunadament, també hi va haver impactes", ha indicat el cap de la regió al seu canal de Telegram.

L'ofensiva russa ha provocat diversos incendis que s'han desencadenat sobre diferents automòbils particulars i a un centre comercial que ha quedat gairebé calcinat per les flames.

Altres zones com la regió de Khàrkiv ha estat també víctima dels bombardejos de les forces militars russes i han deixat a la ciutat de Zmiv almenys tres ferits que ja han estat hospitalitzats, després de l'arribada de diverses onades de drons russos sobre el territori ucraïnès.

Aquesta mateixa matinada Rússia ha informat de la mort de dues persones a la ciutat de Rostov a conseqüència d'atacs aeris ucraïnesos, en una nit les defenses russes han aconseguit interceptar fins a 54 d'aquests dispositius a diferents regions.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha transmès el seu agraïment en un missatge publicat a X als serveis d'emergència pel seu treball i ha traslladat el seu condol als familiars de les víctimes mortals.

"Aquests atacs certament no poden quedar sense resposta", ha subratllat, afegint que hi haurà "conseqüències" per a les empreses militars, la logística i els aeròdroms russos implicats en els atacs gràcies "als drons ucraïnesos de llarg abast".

Aquests atacs arriben després que el Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna informés aquest divendres de la mort d'una persona, així com de catorze ferits, a conseqüència d'un nou atac de les forces russes, en aquest cas sobre un centre mèdic a Khàrkiv.