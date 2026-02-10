Almenys dos morts i un supervivent en un nou atac dels EUA contra una suposada narcollanxa al Pacífic

Europa Press/Contacto/Erick A. Parsons/U.S. Navy
MADRID, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha anunciat aquest dilluns per la nit la mort de dues persones a bord d'una embarcació suposadament involucrada en el narcotràfic que navegava per aigües del Pacífic Oriental, en un nou atac que ha deixat un supervivent.
"Dos narcoterroristas van morir i un va sobreviure a l'atac. La intel·ligència va confirmar que l'embarcació transitava per rutes conegudes de narcotràfic en el Pacífic Oriental i participava en operacions de narcotràfic", ha assegurat el Comandament Sud de les Forces Armades nord-americanes (Southcom) a xarxes socials.
L'organisme ha assegurat en el mateix missatge que ha informat "immediatament" després de l'atac a la Guàrdia Costanera, que ha activat el sistema de recerca i rescat de l'únic supervivent.