Almenys dos morts i quatre ferits per l'explosió d'un vehicle a Guayaquil (Equador)

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i altres quatre han resultat ferides a causa de la detonació d'un vehicle prop d'un centre comercial situat al nord de la ciutat equatoriana de Guayaquil, han informat les autoritats locals.
El governador de la província del Guayas, Humberto Plaza, ha confirmat en declaracions recollides pel diari 'Primicias' que l'incident ha deixat fins al moment dues víctimes mortals, una de les quals era un taxista que es trobava qls voltants del Mall del Sol, on un vehicle ha explotat passades les 18.30 hores (hora local, 1.30 hores a l'Espanya peninsular i Balears).
Prèviament, en una entrevista concedida a la cadena TC Televisió i dirigint-se als responsables, ha assenyalat que "els buscarem sota les pedres" i ha assegurat que estaran presos per "terrorisme".