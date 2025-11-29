Almenys dos morts i més de 20 ferits en un nou atac rus contra Kíev

Europa Press/Contacto/Mykhaylo Palinchak - Arxiu
MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i més de 20 han resultat ferides, entre elles un nen de 13 anys, en un nou atac aeri de Rússia contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, que ha deixat diversos incendis en edificis residencials i una part de la ciutat sense electricitat.
El nou balanç ha estat proporcionat pel ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Andri Sibiha, qui ha parlat d'una "nit difícil" en tot el país, objectiu d'un nou atac aeri massiu de Rússia, que ha comprès "desenes de míssils balístics i de creuer", així com més de 500 drones.
El cap de l'administració militar de Kíiv, Timur Tkachenko, ha informat en el seu compte de Telegram que "les operacions de rescat d'emergència i l'eliminació de les conseqüències de l'atac enemic continuen en tots els llocs". "L'atac conjunt contra la capital continua. No abandonin els refugis fins que es doni l'alarma!", ha afegit.
Les alarmes han començat a sonar a primera hora de la matinada quan diversos míssils han caigut sobre zones residencials de Kíiv i les autoritats ucraïneses han instat a la població a romandre en llocs segurs i no sortir al carrer.
En el districte de Sviatoshinski, un home ha estat afectat per l'atac rus i ha mort. Diversos edificis del districte han resultat danyats per míssils i drones, la qual cosa ha provocat incendis, façanes destruïdes i l'ensulsiada d'enderrocs sobre zones de pas.
Almenys vuit dels ferits han hagut de ser traslladats a l'hospital, inclòs el nen de 13 anys i una dona que es troba en estat de gravetat, mentre que la resta han pogut ser atesos pels serveis d'emergència en el lloc.
La zona oest de Kíiv s'ha quedat sense electricitat a causa dels bombardejos i, de moment, els tècnics continuen treballant per restablir el subministrament.
"Segons la Força Aèria, hi ha míssils de creuer enemics en l'espai aeri del país. A més, es va registrar l'enlairament d'un MiG-31K amb el míssil aerobalístico Kinzhal. L'amenaça de drons enemics també persisteix a Kíev", ha confirmat Tkachenko.
Aquesta nova ofensiva de Rússia sobre la capital ucraïnesa ha tingut lloc poc després de la dimissió del cap de l'oficina presidencial, Andri Yermak, mà dreta del president del país, Volodimir Zelenski, després d'una sèrie de registres al seu domicili per part les agències anticorrupció en el marc de la crisi a Kíiv per una investigació a gran escala sobre corrupció.
Sibiha ha dedicat part del seu missatge a criticar al primer ministre d'Hongria i aliat de Putin, Viktor Orbán, a qui ha acusat de funcionar com una marioneta de Rússia perquè Moscou empra les seves visites com coartada diplomàtica mentre segueix atacant a Ucraïna.
"També és notable com Putin va tornar a utilitzar a Viktor Orbán com a còmplice del seu terrorisme. En 2024, la visita d'Orbán a Moscou va ser seguida pel terrible atac rus contra l'hospital infantil Okhmatdyt d'Ucraïna. Aquesta vegada, un atac massiu rus contra la capital ucraïnesa just després de la visita d'Orbán i paraules buides sobre la 'pau'. Putin simplement està utilitzant a aquests polítics com a actors del seu sagnant espectacle", ha lamentat el ministre.
DUES PERSONES FERIDES A RÚSSIA
A la regió de Volgogrado (Rússia), dues persones han resultat ferides com a conseqüència de l'atac d'un dron de l'Exèrcit d'Ucraïna que també ha produït danys en un magatzem de productes de construcció i diversos edificis residencials. Cap dels dos ferits ha requerit d'assistència hospitalària, segons ha declarat el governador de la regió de Volgograd, Andrei Bocharov, al seu canal de Telegram.
D'altra banda, el Ministeri de Defensa de Rússia ha informat de la destrucció de 108 drones ucraïnesos durant aquest nit, en la seva majoria a les regions de Belgorod (26), Rostov (20) i Crimea (19).
La resta d'aparells militars no tripulats han estat interceptats en Riazán (11), Krasnodar (11), Voronezh (5), Lipetsk (4), Volgograd (6) i Kursk (3). Mentre que en Astracán, Kalmykia i mar d'Azov les forces russes han derrocat un a cada regió.