Almenys dos morts i dos ferits al Líban malgrat l'alto el foc, segons l'agència de notícies estatal libanesa

MADRID 1 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort i dues han resultat ferides aquest dissabte en un atac atribuït a les Forces de Defensa d'Israel (FDI) sobre el sud del territori libanès malgrat l'alto el foc en vigor, acordat al començament de la setmana entre l'exèrcit israelià i el partit-milícia xiïta Hezbollah, segons ha informat l'agència de notícies estatal libanesa.

"El representant de l'Agència Nacional de Notícies (NNA) va informar que una batuda d'una marxa va tenir com a objectiu la ciutat de Rab Thalathin, resultant en dos màrtirs i dos ferits", ha declarat l'NNA que també ha comunicat que s'han registrat bombardejos contra la ciutat de Taybeh.

Aquest dissabte, el Centre d'Operacions d'Emergència també va destacar en el perfil oficial del Ministeri de Salut libanès a les xarxes socials que tres persones havien estat ferides en un presumpte atac de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), inclòs un menor de set anys, quan anaven a bord d'un vehicle a la zona de Majdal Zoun, al sud del país.

Israel i Hezbollah van arribar dimarts a un acord per a un alto el foc d'uns 60 dies i que estipula que tant el grup islamista com les tropes israelianes hauran d'abandonar el sud del Líban en favor de l'exèrcit regular del país, que haurà de prendre posicions a la zona per garantir la seguretat del nord d'Israel.

No obstant això, tant Hezbollah com les autoritats d'Israel s'han acusat mútuament d'haver infringit l'alto el foc. L'exèrcit israelià, de fet, ha informat al llarg d'aquests últims dies de diverses operacions contra operatius de Hezbollah al sud del Líban.