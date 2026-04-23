Publicat 23/04/2026 07:20

Almenys dos morts i deu ferits després d'una nit d'atacs russos a la regió ucraïnesa de Dnipropetrovsk

Arxiu - Edifici de tres plantes danyat per un atac rus a Dnipro, Ucraïna
Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

   MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

   Almenys dues persones han mort i altres deu, dues d'elles menors, han resultat ferides a la matinada d'aquest dijous a causa d'un bombardeig perpetrat per l'Exèrcit rus a l'est d'Ucraïna, concretament a l'óblast de Dnipropetrovsk, la capital del qual, Dnipró, aglutina el gruix de víctimes.

   "A Dnipró, nou persones han resultat ferides i dues han mort", ha informat el governador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, en un comunicat difós a xarxes en el qual ha recollit els atacs russos registrats a la regió durant la matinada.

   Poc abans, el propi Ganzha ha precisat que dos dels ferits són dues "nenes de 9 i 14 anys" i han estat hospitalitzades, com també ha estat el cas d'altres tres adults. "Els metges qualifiquen l'estat de tots ells com a moderat", ha indicat.

