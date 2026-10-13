Almenys dos morts i deu ferits en bombardejos russos contra Khàrkiv (Ucraïna), prop de la frontera amb Rússia

Andrew Cling / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i altres deu han resultat ferides en atacs russos durant la nit del dilluns contra la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv, on continuen les operacions de recerca i rescat davant del temor que "hi hagi una altra persona atrapada" sota els enderrocs.
"S'ha trobat un cos sota els enderrocs d'una casa al districte de Jolodnohirsk; continua l'operació de recerca i rescat", ha afirmat en xarxes en les primeres hores del dimarts l'alcalde de Khàrkiv, Igor Terejov.
Poc després, ha agregat que "s'ha trobat un altre cos sota els enderrocs del mateix edifici i existeix la possibilitat que hi hagi una altra persona atrapada sota". "A més dels dos morts, se sap que deu persones van resultar ferides en el bombardeig vespertí", ha indicat.