Publicat 13/10/2026 07:17

Almenys dos morts i deu ferits en bombardejos russos contra Khàrkiv (Ucraïna), prop de la frontera amb Rússia

Arxiu - Equips d'emergència duen a terme operacions de rescat en un edifici residencial danyat per un atac rus al districte de Jolodnohirski, Khàrkiv, Ucraïna
Andrew Cling / Zuma Press / Europa Press

   MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

   Almenys dues persones han mort i altres deu han resultat ferides en atacs russos durant la nit del dilluns contra la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv, on continuen les operacions de recerca i rescat davant del temor que "hi hagi una altra persona atrapada" sota els enderrocs.

   "S'ha trobat un cos sota els enderrocs d'una casa al districte de Jolodnohirsk; continua l'operació de recerca i rescat", ha afirmat en xarxes en les primeres hores del dimarts l'alcalde de Khàrkiv, Igor Terejov.

   Poc després, ha agregat que "s'ha trobat un altre cos sota els enderrocs del mateix edifici i existeix la possibilitat que hi hagi una altra persona atrapada sota". "A més dels dos morts, se sap que deu persones van resultar ferides en el bombardeig vespertí", ha indicat.

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