Almenys dos morts i cinc ferits en un atac rus amb drons contra la ciutat ucraïnesa d'Odessa

Zelenski denuncia que Rússia "ignora des de fa 50 dies" la proposta dels EUA "per a un alto el foc total i incondicional"

MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort i cinc més han resultat ferides en un atac amb drons perpetrat per l'exèrcit de Rússia durant la matinada d'aquest dijous contra la ciutat costanera d'Odessa, al sud d'Ucraïna.

El governador provincial, Oleh Kiper, ha indicat que l'atac ha danyat edificis residencials, habitatges particulars, un supermercat, una escola i automòbils. "En alguns llocs s'han produït incendis que els nostres equips estan extingint", ha informat a través del seu canal de Telegram.

En aquest context, Kiper ha afirmat que "els metges estan proporcionant tota l'assistència necessària a les víctimes" i que "l'eliminació de les conseqüències de l'impacte estan en curs". "S'estan instal·lant tendes de campanya en el terreny per brindar ajuda addicional. El nostre més sentit condol als éssers estimats", ha afegit.

Posteriorment, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha traslladat el seu condol als familiars de les víctimes i ha afirmat a X que els equips d'emergència encara retiren enderrocs de "l'edifici residencial tocat per un dron rus".

Zelenski ha subratllat que l'exèrcit rus ha llançat uns 170 drons contra Ucraïna durant les últimes hores i ha denunciat que "Rússia ignora des de fa 50 dies la proposta nord-americana per a un alto el foc total i incondicional".

"També estan les nostres propostes de, almenys, evitar atacs contra infraestructura civil i establir un silenci durador en l'aire, el mar i la terra. Rússia ha respost a tot això amb atacs i assalts nous", ha dit el mandatari.

En aquest sentit, ha posat l'accent en el fet que "és per això que cal un impuls ferm per la diplomàcia" i ha reiterat que "la pressió continuada sobre Rússia és essencial per forçar-la al silenci i les negociacions". "Com més efectives siguin les sancions, més incentius tindrà Rússia per posar fi a la guerra", ha explicat.

"Com més forta sigui la defensa d'Ucraïna i les nostres forces de defensa aèria, més vides podrem salvar i abans podrem garantir una seguretat duradora", ha manifestat. "Dono les gràcies a tots els que ens ajuden arreu del món", ha resolt.