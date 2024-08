Almenys dos morts en un atac rus a la ciutat ucraïnesa de Kriví Rih

MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort per un atac perpetrat durant la matinada d'aquest dimarts per les forces russes sobre la ciutat de Kriví Rih, situada al sud del país, a la regió de Dnipropetrovsk, segons un balanç preliminar de les autoritats.

El cap de l'Administració Estatal del districte, Yevhen Sitnichenko, ha assenyalat que després del bombardeig, contra un edifici civil, sis persones, entre elles dos nens, han sol·licitat ajuda psicològica. Així mateix, s'han produït danys a cases, comerços i vehicles, segons ha indicat a través del seu canal de Telegram.

Els atacs russos contra Kriví Rih, coneguda per ser la ciutat d'origen del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, han tingut lloc després d'una jornada marcada per un atac a gran escala contra diferents regions d'Ucraïna i que ha tingut com a principal objectiu les instal·lacions energètiques, deixant almenys set morts.