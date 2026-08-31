Almenys dos morts en un atac dels EUA a la illa iraniana de Larek, en l'estret d'Ormuz

MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i dues més han resultat ferides en un atac nord-americà sobre l'illa de Larek, una illa iraniana situada en l'estratègic estret d'Ormuz, al golf Pèrsic.
L'agència de notícies iraniana Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària iraniana, ha informat en la nit del dissabte que un dron ha atacat la zona "fa una hora" i dóna compte de les víctimes citant "fonts no oficials".
Més tard, la Guàrdia Revolucionària ha confirmat en un comunicat que hi ha "màrtirs i ferits" entre els seus combatents com a conseqüència d'un atac de "l'enemic nord-americà-sionista" i ha advertit que hi haurà un "càstig".
"La desesperació davant els seus problemes domèstics i la caiguda de la seva credibilitat entre els països de la regió fan que intentin reviure el seu sinistre paper i justificar-se davant de l'opinió pública amb un acte agressiu, atacant l'illa de Larek", ha denunciat la Guàrdia Revolucionària. L'atac "tindrà una resposta dels fills de l'Iran islàmic i hi haurà un càstig per a l'agressor", continua el comunicat.
Un portaveu de la Guàrdia Revolucionària, Sardar Mohebi, ha insistit que hi haurà "conseqüències" tant en l'àmbit econòmic com en el militar. "Ha estat un error estratègic i fatal del règim de (Donald) Trump durant la guerra econòmica, un error que canviarà l'equilibri dels seus planificadors i comportarà greus costos", ha augurat.
La televisió de Qatar Al Jazeera ha informat citant un responsable nord-americà sota condició d'anonimat que els Estats Units han atacat dos llançacoets de la Guàrdia Revolucionària situats en Larek.
Els coets estaven sent preparats per llançar mines navals en l'estret d'Ormuz, ha explicat la font. "Les nostres forces han completat el desminatge de les rutes mercants internacionals de l'estret d'Ormuz", ha assenyalat abans d'advertir que estan monitoritzant la zona i estan "llests" per "protegir el trànsit comercial lliure a través de l'estret d'Ormuz".
Hores després, el Comandament Central (CENTCOM) de les Forces Armades nord-americanes, que coordina a les forces militars nordamericanes al Pròxim Orient, ha reivindicat una "acció limitada i precisa" dirigida contra "unitats de minat de la Guàrdia Revolucionària Islàmica que representaven una amenaça imminent", ratllant de "absolutament fals" que tal acció pugui constituir un "acte d'agressió".
"Iran ha creat l'amenaça i l'Exèrcit nord-americà l'ha eliminat per protegir a mariners civils, navegació mercant i la lliure circulació del comerç mundial", ha argüït el CENTCOM en una publicació a les xarxes.
L'estret d'Ormuz s'ha convertit en un punt estratègic després que Iran tanqués el pas al petroli del golf Pèrsic en represàlia als atacs d'Israel i els Estats Units.