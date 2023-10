Almenys dos morts i 125 ferits per un terratrèmol de magnitud 6,4 a l'oest de l'Afganistan

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

Un terratrèmol de magnitud 6,4 en l'escala Richter ha deixat almenys dos morts i 125 ferits després de sacsejar aquest diumenge a la matinada l'oest de l'Afganistan, segons ha informat el Centre Sismològic Europeu-Mediterrani (EMSC, per les seves sigles en anglès).

El balanç ha estat confirmat per fonts oficials locals al diari 'Hasht i Subh' i han avisat que la xifra podria augmentar en les pròximes hores després de recordar que ha tingut lloc a la província d'Herat, prèviament devastada pels sismes de la setmana passada, que van deixar entre 1.600 i 5.000 morts, segons fonts de l'ONU i locals.

A aquest sisme, que s'ha produït a una profunditat de deu quilòmetres segons l'EMSC, l'ha seguit una segona tremolor de magnitud 5,6 en l'escala Richter, que ha tingut lloc a la mateixa profunditat uns vint minuts més tard.

De moment, es desconeix l'abast dels danys causats per aquests terratrèmols, que arriben després que aquest dimecres més de 100 persones van haver de ser ateses amb ferides de diversa consideració per un terratrèmol de magnitud 6,3 en l'escala de Richter, la rèplica més potent fins ara del sisme que hi va haver en aquesta mateixa zona dissabte passat, segons Metges Sense Fronteres (MSF).