Almenys dos menors moren en un accident d'autobús a França que deixa 16 ferits

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys dos menors han mort i 16 persones han resultat ferides, tres de gravetat, després de l'accident d'un autobús interurbà registrat aquest divendres prop del municipi francès de Lent, a Bourg-en-Bresse, l'est del país.
En total, unes 40 persones s'han vist implicades en el sinistre, d'acord amb un recompte provisional de la prefectura del departament d'Ain i recollit pel diari Le Monde.
El primer ministre de França, Sébastien Lecornu, s'ha solidaritzat amb els familiars i amics de les víctimes, i també amb "el conjunt de persones afectades per aquesta tragèdia", en un missatge a les xarxes socials.
En el mateix missatge, Lecornu ha agraït als bombers, equips mèdics i forces la seva feina per ajudar les víctimes i ha comunicat que el ministre de Transport del país, Philippe Tabarot, "es dirigeix al lloc" dels fets.